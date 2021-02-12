Депутат Александр Дубинский якобы решил продать свои роскошные авто. Пользователи в соцсетях распространили информацию с сайтов, где, вероятно, выставлены на продажу машины нардепа, которого недавно исключили из "Слуги народа".

Источник: "Вести.UA" на 24 канале

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Зеленский фотографией Непала поздравил Китай с Новым годом

Владимир Зеленский решил написать поздравительное сообщение по случаю празднования китайского нового года, однако попал в конфуз. В сообщении в твиттере президент Украины использовал фотографию не из Китая, а из Непала.

Обратите внимание Очередной курьез: Зеленский хотел поздравить Китай с Новым годом, но опубликовал фото Непала

Тищенко может возглавить центр "Слуги народа" на Закарпатье

В СМИ распространилась информация, что нардепу Николаю Тищенко нашли новую должность в "Слуге народа". Депутата якобы планируют назначить главой партийной ячейки в Закарпатье. Сейчас Тищенко уже возглавляет киевскую ячейку "слуг".

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Твиттер заблокировал страницу Михаила Добкина

Михаил Добкин сообщил, что восстановил свой твиттер-профиль, и таким образом решил вернуться в известную соцсеть. Политик поставил цель – снова набрать 100 тысяч подписчиков. Однако твиттер заблокировал страницу харьковского депутата.

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