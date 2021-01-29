У "Слуги народа" Александра Дубинского точно есть слабость к животным. По-другому просто трудно объяснить то, почему он так часто сравнивает своих коллег с ними. К примеру, главу Нацбанка Якова Смолия сравнил с собачьим ртом, а нардепа Николая Тищенко – с гусями.

Источник: 24 канал

Какие еще события в Украине запомнились по состоянию на 29 января – смотрите в программе "Вести.UA".

Интересно Вести.UA: "Слуга народа" едва не проспал голосование

Зеленский VS Тимошенко

Владимир Зеленский раскритиковал партию "Батькивщина", лидером которой является Юлия Тимошенко. По его словам, они 20 лет только "переобуваются" в удобные для них моменты. Однако в Раде зафиксировали, как Тимошенко во время переписки приглашала в гости главу Офиса Президента Андрея Ермака. Кажется, Зеленскому надо поучиться у Юлии Владимировной.

Нардеп забыл, из какой он фракции

"Слуга народа" Федор Вениславский внезапно на заседании забыл, из какой он фракции. Он оговорился и приписал себя к "Голосу" – это случается не впервые. Самое интересное, что он никогда не был в этой партии. Вывод только один – он фанат "Океана Эльзы" и пришел в Раду, чтобы взять автограф у Святолава Вакарчука.

Волшебные стаканчики

В Верховной Раде купили очень важную вещь – 111 тысяч одноразовых стаканчиков, которые вместе являются выше, чем Эйфелева башня. Наверняка нардепы хотят себя обезопасить ими, когда приходит Арсен Аваков.

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