Экс-глава Министерства внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявил, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей нужно объединить под властью боевиков. Также он готов возглавить объединенную террорестическую организацию.

Источник: "Вести.UA" на 24 канале

Что еще интересного произошло во вторник, 23 февраля – в программе.

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