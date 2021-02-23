Вести.UA: На Донбассе появился очередной Захарченко
Экс-глава Министерства внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявил, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей нужно объединить под властью боевиков. Также он готов возглавить объединенную террорестическую организацию.
Источник: "Вести.UA" на 24 канале
Что еще интересного произошло во вторник, 23 февраля – в программе.
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Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 23 февраля:
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