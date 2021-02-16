Жена Тараса Козака Наталья Лавренюк успешно качает нефть в России. Она зарабатывает там сотни миллионов и содержит своего мужа-неудачника, каналы которого заблокировали в Украине.

Источник: "Вести.UA" на 24 канале

Что еще интересного произошло в Украине по состоянию на 16 февраля – узнайте в программе.

В прошлом выпуске Вести.UA: "Свобода" будет бороться с инопланетянами

Выступление Безуглой на энергетическом форуме

Народный депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая взорвала сеть своим выступлением на Всеукраинском форуме "Украина 30 Платежки". Нардеп несколько раз пыталась высказаться, но никак не могла подобрать слов.

Дубинский перешел в ОПЗЖ?

Депутаты Александр Дубинский, которого недавно исключили из "Слуги народа", и Вадим Рабинович из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" опубликовали идентичные сообщения с критикой на Юрия Витренко. Вероятно, бывший "слуга" тайком вступил в ОПЗЖ.

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Вакцинация так и не началась

Вакцинация в Украине должна была начаться еще 15 февраля. Однако препарат не приехал в объявленные главой Министерства здравоохранения Максимом Степановым сроки. По словам министра, возникли технические проблемы логистического характера.

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Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 16 февраля: