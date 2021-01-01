Пешеходам и водителям следует быть осмотрительнее во время гололеда и придерживаться ряда несложных правил. Гололедица может покрыть украинские дороги уже в первые дни нового 2021 года. Как вести себя во время гололеда – читайте в материале 24 канала.

Синоптики прогнозируют, что после дождей в Украине может похолодать, и таким образом на дорогах образуется гололедица. Более того, в ряде регионов следует ожидать мокрый снег и порывистый ветер. Поэтому чрезвычайники дали несколько советов водителям, как водить в такую погоду, сообщает 24 канал. Актуально Какой будет погода на Новый год: что говорят синоптики Как вести себя водителям во время гололеда: советы управляя авто при сложной погоде, выбирайте умеренную скорость и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортом;

учитывайте особенности и состояние авто, а также дорожного покрытия;

обращайте особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятна гололедица;

избегайте любых рискованных маневров;

по возможности лучше перенесите поездку на светлое время суток;

подготовьте свой автомобиль к зиме. Обязательно необходимо сменить летнюю резину на зимнюю;

по возможности не выезжайте на дальние расстояния, чтобы не стать заложником непогоды;

если в дальнюю дорогу все же необходимо отправиться, следует иметь достаточный запас горюче-смазочных материалов и заряженную батарею мобильного телефона;

когда во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды, вызовите на помощь Службу спасения "101" или полицию.

Советы водителям как избежать заноса на зимней дороге / инфографика ГСЧС Украины Как вести себя пешеходам во время гололеда: советы Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач. Все потому, что порывы ветра могут повредить эти конструкции и вы можете получить травмы.

Выбирайте обувь с глубоким протектором на подошве.

Ходите неторопливо, маленькими шажками, ноги расслабьте в коленях.

Не держите руки в карманах, чтобы балансировать.

Не перебегайте проезжую часть дороги.

Когда падаете, прижимайте голову к груди, а руки – к туловищу.

Обходите здания, на которых могут быть сосульки.

Ходите по тротуарам, посыпанным песком.

Людям пожилого возраста советуют иметь трость с резиновым наконечником.

Опасны прогулки в гололед в нетрезвом состоянии. В таком состоянии травмы обычно тяжелые, ведь пьяные люди не так чувствительны к боли, поэтому, получив травму, своевременно не обращаются к врачу.

Если вы упали и через определенное время почувствовали боль в голове, тошноту, боль в суставах, образовались опухоли на мягких тканях – срочно обратитесь к врачу в травмпункт. В противном случае могут возникнуть осложнения с плохими последствиями. К теме Будет ли снег на Рождество: прогноз погоды от синоптиков

Советы пешеходам во время гололеда / Инфографика 24 канала Несколько лайфхаков для обуви во время гололеда Спасатели советуют смастерить или же приобрести на подошвы и каблуки вашей обуви "ледоступы";

прикрепить на каблук перед выходом кусок поролона (по размерам каблука) или лейкопластыря;

наклеить лейкопластырь или изоляционную ленту на сухую подошву и каблук (крест-накрест или ступенькой) и перед выходом натереть песком (на 1 – 2 дня хватит);

натереть наждачной бумагой подошву перед выходом, а лучше прикрепите ее на подошву (но от воды песчинки наждачной бумаги осыпаются);

намазать на подошву клей типа "Момент" и поставить обувь на песок, после этого можно смело выходить на улицу;

спасатели отмечают, что лучшими для льда являются подошвы из микропористой или другой мягкой основы и без больших каблуков. Обратите внимание Часть США охватила сильная вьюга: что известно

Лайфхак для обуви во время гололеда / Инфографика 24 канала