Вести Кремля: Зверев идет в депутаты. Российская радиация против COVID-19
В выпуске программы "Вести Кремля" за 12 января – российский парикмахер и певец Сергей Зверев решил пойти в депутаты. Он 2 года назад протестовал против загрязнения Байкала. В России планируют лечить коронавирус новым способом. Для этого выбрали радиацию.
Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:
Неугомонный шаман.
Медреформа в России.
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