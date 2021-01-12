В выпуске программы "Вести Кремля" за 12 января – российский парикмахер и певец Сергей Зверев решил пойти в депутаты. Он 2 года назад протестовал против загрязнения Байкала. В России планируют лечить коронавирус новым способом. Для этого выбрали радиацию.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Неугомонный шаман. Медреформа в России.