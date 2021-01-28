Рядовые россияне пытаются выяснить, зачем Владимир Путин построил себе огромный дворец, да еще и в Геленджике. И как это всегда бывает – самый глупый вариант и оказался "правильным".

Источник: 24 канал

Какие еще курьезные события случились в России – узнайте в программе "Вести Кремля".

К теме Все из-за НАТО: в ФСБ объяснили, почему закрыли полеты над дворцом Путина

Киносоюз России за освобождение Навального

Союз кинематографистов России осудил уголовное преследование Алексея Навального и его соратников. Там требуют освобождения оппозиционера. Соответствующее заявление появилось на сайте сообщества.

Новые "суперлекарства" от коронавируса

Один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок" анонсировал выпуск препарата, который будет лечить от COVID-19. По его словам, лекарство уже протестировали на добровольцах.

Вакцина от Мадуро

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро нашел коронавирусную панацею. Он представил "чудодейственные" лекарства и заверил, что они полностью справляются с симптомами коронавируса.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" – смотрите по ссылке.