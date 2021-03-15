Вести Кремля: Военные летчики в России залили каток на борту самолета, чтобы играть в хоккей
В грузовом отсеке военного самолета в России создали настоящий каток. Говорят, будто готовились к визиту министра обороны, но рабочая поездка так и не состоялась. Впрочем, все дело в рейтингах Владимира Путина.
Что еще курьезного случилось в России в понедельник, 15 марта – в программе.
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Охрана Кадырова
На охрану главы Чечни Рамзана Кадырова и его семьи за последние 5 лет из бюджета потратили 1 миллиард рублей (1,4 миллиона долларов). На эти деньги за все время наняли от 388 до 430 бойцов Росгвардии.
Роскомнадзор против мультика
Роскомнадзор вызвал телеканал Paramount Comedy на профилактическую беседу из-за серии мультфильма South Park. В одной из серий там нашли сцены интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними.
России запретили включать на Олимпиаде "Катюшу"
Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российской делегации использование песни "Катюша" вместо национального гимна на Олимпийских играх 2021 и 2022 годов. Его запрещено использовать в течение 2 лет из-за допингового скандала.
К теме России не разрешили использовать "Катюшу" на Олимпиадах
Путин спас карандаш
Во время видеоконференции с премьером президент России Владимир Путин спас карандаш от падения. Эта "героическая" новость разлетелась по всем тамошним СМИ. Пропагандисты продолжают увлекаться спортивными достижениями своего главы.
Полный выпуск "Вести Кремля": смотрите видео
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