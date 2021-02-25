Видео оппозиционера Алексея Навального о дворце Путина просмотрели 113 миллионов людей. Пропагандисты Владимир Соловьев и Дмитрий Сосновский в ответ провели свое расследование в Инстаграме. Они обнаружили, что Навальный отдыхал на Канарах.

Источник: "Вести Кремля" на 24 канале

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В предыдущем выпуске Вести Кремля: Российские ракеты перестали работать в Армении

Танк с искусственным интеллектом

Российский танк "Армата" получил искусственный интеллект. Теперь он самостоятельно должен определять цели, распознавать их и уничтожать на поле боя. Экипажу не нужно будет прицеливаться, а лишь указать правильное направление.

Российская республика на Урале

Экс-министр юстиции России предложил создать российскую республику со столицей в Екатеринбурге, что на Урале. Александр Колесников заявил, что у русского народа нет своей республики и национальной автономии. Он предложил объединить 46 областей, 3 города и Еврейскую республику.

Новая русская религия

Владимир Познер посетил программу "Церковь.Критика", где заявил, что православие – худшая форма христианства. Зато российский депутат сказал, что "пескотряс – это творение Господа". Он вроде бы видел, что жители молились машине для очистки снега с дорог.

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