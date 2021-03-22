Владимир Путин уехал тайгу. Такой уикенд для него традиционен с министром обороны Сергеем Шойгу. Они катались на вездеходе и ели сало.

Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в России за понедельник, 22 марта, – в программе.

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Clubhouse заблокировал Соловьева

Соцсеть Clubhouse заблокировала аккаунт российского пропагандиста Владимира Соловьева. Заявили, что он нарушает доверие и безопасность правил сервиса. Сам пропагандист назвал это "очень смешным" и заверил, что Clubhouse якобы испугался его появления в этой соцсети.

Путин уволил 2 генералов

Владимир Путин подписал указ об увольнении 2 генералов: заместителя министра внутренних дел Чечни Апты Алаудинова и начальника Главного управления МЧС по Пермскому краю Андрея Бубенцова.

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Поставка сигарет и презервативов в России

Федеральное государственное унитарное предприятие России заключило договор на поставку табачных и резиновых изделий. На контрацептивы, а их 2 306 штук, предприятие потратило 726 тысяч рублей. Для кого предназначена закупка – не указано.

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