Вести Кремля: Традиционный уикенд Путина с Шойгу
Владимир Путин уехал тайгу. Такой уикенд для него традиционен с министром обороны Сергеем Шойгу. Они катались на вездеходе и ели сало.
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в России за понедельник, 22 марта, – в программе.
Интересно Вести Кремля: Кадыров пригласил Байдена на лечение в Чечню
Clubhouse заблокировал Соловьева
Соцсеть Clubhouse заблокировала аккаунт российского пропагандиста Владимира Соловьева. Заявили, что он нарушает доверие и безопасность правил сервиса. Сам пропагандист назвал это "очень смешным" и заверил, что Clubhouse якобы испугался его появления в этой соцсети.
Путин уволил 2 генералов
Владимир Путин подписал указ об увольнении 2 генералов: заместителя министра внутренних дел Чечни Апты Алаудинова и начальника Главного управления МЧС по Пермскому краю Андрея Бубенцова.
Обратите внимание Вести Кремля: в России могут открыть военный "Диснейленд"
Поставка сигарет и презервативов в России
Федеральное государственное унитарное предприятие России заключило договор на поставку табачных и резиновых изделий. На контрацептивы, а их 2 306 штук, предприятие потратило 726 тысяч рублей. Для кого предназначена закупка – не указано.
Смотрите выпуск программы "Вести Кремля" за 22 марта 2021: видео
Поделиться новостью