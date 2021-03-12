Организаторы Евровидения не допустили на конкурс группу "Галасы ЗМеста", которая поддерживает режим Лукашенко. Соответствующее решение приняли из-за политического подтекста песни "Я научу тебя".

О курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на пятницу, 12 марта – в программе.

К теме Вести Кремля: Пропагандист Соловьев просит о помощи

Фильмы об ЛГБТ и "толерантность" России

Из русской версии фильма про ЛГБТ "Супернова" вырезали 3 минуты. Однако принимая во внимание якобы отдельных представителей нетрадиционной ориентации во власти России – соответствующая позиция довольно странная.

Коммунистка приняла ислам

Депутат городского совета Уфы от коммунистической партии России Юлия Романчева заявила, что приняла ислам. Сейчас она намерена вести подходящий к религии образ жизни.

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Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 12 марта: