Вести Кремля: Среди экспонатов Фаберже могут быть подделки
В январе лондонский коллекционер заявил, что среди экспонатов выставки произведений Фаберже есть подделки. Поэтому в музее проведут исследования новых экземпляров, а также изучат архивы.
Источник: "Вести Кремля" на 24 канале
Что еще интересного произошло в среду, 17 февраля – узнайте дальше.
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Карикатура на Рогозина
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает карикатуру Deutsche Welle на себя и робота "Федора" скучной и бездарной. Об этом он сообщил в своей телеграмме.
Соловьев похвалил Гитлера
Владимир Соловьев назвал в своей программе Адольфа Гитлера самым сильным человеком. Также он сказал, что Гитлер "не косил от армии и воевал отважно во время Первой мировой войны".
Работать без ограничений по возрасту
В России отныне назначенные президентом госслужащие смогут работать без ограничений по возрасту. Соответствующий законопроект Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы и его приняли в первом чтении.
Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 17 февраля:
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