В январе лондонский коллекционер заявил, что среди экспонатов выставки произведений Фаберже есть подделки. Поэтому в музее проведут исследования новых экземпляров, а также изучат архивы.

Источник: "Вести Кремля" на 24 канале

Что еще интересного произошло в среду, 17 февраля – узнайте дальше.

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Карикатура на Рогозина

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает карикатуру Deutsche Welle на себя и робота "Федора" скучной и бездарной. Об этом он сообщил в своей телеграмме.

Соловьев похвалил Гитлера

Владимир Соловьев назвал в своей программе Адольфа Гитлера самым сильным человеком. Также он сказал, что Гитлер "не косил от армии и воевал отважно во время Первой мировой войны".

Работать без ограничений по возрасту

В России отныне назначенные президентом госслужащие смогут работать без ограничений по возрасту. Соответствующий законопроект Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы и его приняли в первом чтении.

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Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 17 февраля: