Когда российские ученые начинали работу над "Спутник V", им поставили четкую задачу – вакцина должна выделяться, действовать нестандартно. Например, как Дональд Трамп. Препарат и впрямь немного пропитан "трампизмом". Но лишь в том, что касается блокировки в соцсетях.

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Температурные проблемы "Спутника V"

Вакцина "Спутник V" должна постоянно находиться при температуре ниже -18 градусов. Поэтому выяснилось, что в России ее негде хранить и не в чем перевозить. Как известно, вакцину российские ученые создали за 5 месяцев. А разработка препарата стоила около 1,5 миллиарда рублей.

"Сальтомен" Газманов стал политическим экспертом

Известный российский певец Олег Газманов высказался относительно возвращения в Россию Алексея Навального. По его словам, оппозиционер делает разумный ход. Ведь после выборов в США Западу выгодно "прикончить" Навального, и во всем обвинить Путина. А вот в России он будет жив даже в тюрьме.

Гордость российского флота обокрали

Самый большой корабль-музей России "Беспокойный", длиной 156 метров – гордость российского флота. Недавно с судна украли 2 бронзовых гребных винта. По данным следствия, к краже причастен командир эсминца.

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