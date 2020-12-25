В выпуске программы "Вести Кремля" за 25 декабря – в Аргентину направили 300 тысяч доз российской вакцины. Вероятно, у Путина решили сделать это из-за памяти о переезде туда Гитлера. "Газпром-медиа" купил российский аналог ТикТока. Однако что-то создать и Россия – разные вещи.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Яхта для ФСБ за "успешную деятельность".