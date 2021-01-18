Как серебро действует на вампиров, так и на Алексея Навального реагирует кремлевский режим. Владимир Соловьев не просто маршал пропаганды, а рейхсмаршал – некий Ss-оловйов.

Подробнее о том, что произошло в России в понедельник, 18 января – узнайте в программе "Вести Кремля" на 24 канале.

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Шерше ля Буз

Ольга Бузова 17 января возвращалась домой и должна была прилететь в аэропорт "Внуково", где ее поджидала толпа фанатов. Но из-за самолета с Навальным певица была вынуждена несколько часов кружить над аэропортом.

Железная рука для Вольфича

Последним достижением российских скульпторов была печально известная "Аленушка". Ее накануне Нового года открыли в Нововоронеже. Несмотря на то, памятник простоял 3 дня, этого времени хватило, чтобы напугать или, как минимум, удивить большое количество пользователей социальных сетей.

Отряд "Альпийские тетерева"

Федеральная служба безопасности России за год потратила более 22 миллионов рублей на лыжи и спортивное снаряжение. Для чего им это – не понятно. Но стало известно, что 15 российских шпионов использовали французские Альпы как базу для операции по всей Европе.

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