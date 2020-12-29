В выпуске программы "Вести Кремля" за 29 декабря – похоже, что Туркменистану море по колено. Там президент Бердымухамедов накануне рождественских праздников был занят важными делами – лепил с внуком снеговика. ОМОН штурмовал женский монастырь, чтобы задержать схиигумена Сергия. Мятежного батюшку брали в лучших традициях российских силовых структур – с маски-шоу.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Подчистить интернет.