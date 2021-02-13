Жириновский назвал создание вакцины "Спутник V" эпохальным событием и предложил номинировтаь ее создателей на Нобелевскую премию. Однако он так увлекся российским препаратом, что может сам взять премию – Дарвина.

Источник: "Вести Кремля" на 24 канале

Чем еще запомнилась неделя в России – узнайте в программе.

К теме Вести Кремля: Революция "фонариков" Навального отменяется

Путин и протесты для искусства

Фото ОМОНовця на фоне портрета Путина продали за 2 миллиона рублей, еще и организациям, которые помогают защищать задержанных на протестах. Возможно, все схватки с силовиками на митингах в поддержку Навального у Путина устроили только ради искусства, ведь сам президент России – тот еще художник.

Пропаганда заговорила о "лучших" временах

Соловьев и Симоньян устроили разговор о том, что Россия развивается и "лучшее" время уже началось. Однако за последние 20 лет в стране мало что поменялось.

Путин спросил Зину о деньгах

Ученые пожаловались Владимиру Путину на зарплаты. Однако в решение этого вопроса российский президент обратился к какой-то Зине, у которой спросил: "Где деньги?". Кто же будет таинственной Зиной – непонятно.

Навальному ответили на расследование о дворце

На фильм Алексея Навального о дворце Владимира Путина ответили российские пропагандисты. Они сняли сюжет о доме, в котором оппозиционер жил в Германии и нашли там "роскошь" – два дивана в гостиной.

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