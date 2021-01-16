Оппозиционер Алексей Навальный вернется в Россию после лечения в Германии. Он объявил о покупке билетов в Москву и планирует вернуться на родину лоукостером "Победа" 17 января.

Чем запомнилась неделя в России – узнайте в "Вести Кремля. Сливки" за 16 января на 24 канале.

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Твиттер блоканув "Спутник V"

Твиттер заблокировал аккаунт российской вакцины "Спутник V". Все потому, что страницу пытались взломать. Попытки взлома исходили из штата Вирджиния у США.

Газманов и Навальный

Олег Газманов финансово пострадал из-за COVID-19. Он заявил, что ему нечем платить своему коллективу из-за отмены концертов. Певец решил заняться делом Алексея Навального. По его мнению, оппозиционер делает умный ход и в России он будет в большей безопасности.

Странное цирковое шоу

Ижевск епархия заказала очень странное цирковое шоу на Рождество. На сцене выступали мавпа в форме, похожей на нацистскую, и козлы со свастикой. Прокуратура взялась за проверку.

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