Вести Кремля. Сливки: Сказочный персонаж Шойгу. РПЦ против прогресса
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В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 19 декабря – министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу – натура тонкая. Теперь бравый боец деда превратился еще и в книжного персонажа. РПЦ все никак не может определиться со своим отношением к современным технологиям. То они требуют защитить паству от пагубного влияния интернета, то вскоре после этого сами ныряют в глубины сети.
Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
Два отравления Навального.
Оливер Стоун вакцинировался.
Карта Крыма у Навального.
Краснодарские модели попали в скандал.
Путина возмутили дорогие продукты.
На что способны российские лоббисты.
Пыня становится все унылей и унылей.
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