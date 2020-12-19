В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 19 декабря – министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу – натура тонкая. Теперь бравый боец деда превратился еще и в книжного персонажа. РПЦ все никак не может определиться со своим отношением к современным технологиям. То они требуют защитить паству от пагубного влияния интернета, то вскоре после этого сами ныряют в глубины сети.

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