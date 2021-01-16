Российская пропагандистская журналистка Наиля Аскер-заде взяла интервью у самопровозглашенного президента Билоруси Александра Лукашенко. Он ее и познакомил с младшим сыном Николаем и она сразу спросила, имеет ли он пару.

Чем запомнилась неделя в России – узнайте в "Вести Кремля. Сливки" за 16 января на 24 канале.

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Кадыров сравнил себя с Трампом

Президента США Дональда Трампа заблокировал и Twitter и ряд других соцсетей – Instagram, Snapchat, Twitch и другие. На это отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что после блокировок аккаунтов в соцсетях они с Трампом стали "в чем-то похожи".

Новый способ убить коронавирус

В России нашли новый способ убить коронавирус – радиацией. Российские ученые заявили, что слабые дозы радиации способны убить COVID-19 без вреда для человеческого организма. В настоящий момент специалисты работают над методикой лечения.

Совсем охуелос

Управление Роскомнадзора приравняло название города в Мексике к нецензурной брани. Один из российских сайтов проводил конкурс, где читатели играли в игру "Города". Пользователь "Мексиканец Педро" написал по-русски сокращенное название города Охуэлос-де-Халиско.

Звезда в думе

Российский "король гламуру" Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы от Республики Бурятия. Он заявил, что там необходимо работать знаменитостям, поскольку у депутатов нет медийности и "добиться им что-то очень сложно". Зверев хочет заниматься решением патриотических и социальных проблем Бурятии.

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