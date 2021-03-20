Российский флэш-мультфильм "Масяня" могут признать недопустимым для россиян. В новых сериях до каждого персонажа приставили силовиков, которые должны наблюдать не нарушает ли никто закон.

Чем запомнилась неделя в России – узнайте в программе.

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Каток в самолете

Русские военные летчики залили каток в грузовом отсеке военного самолета, чтобы играть в хоккей. Говорят, будто готовились к визиту министра обороны, но рабочая поездка так и не состоялась. Хоккей сыграли в полете на высоте 10 тысяч метров.

Путин – спасатель канцелярии

Пропагандисты продолжают увлекаться спортивными достижениями Владимира Путина. По всех СМИ разлетелась "героическая" новость: во время видеоконференции с премьером он спас карандаш от падения. Его любовь к канцелярии замечали и раньше.

"Катюши" не будет

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российской делегации использовать песню "Катюша" вместо национального гимна на Олимпийских играх 2021 и 2022 годов. Российские спортсмены могут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира только без флага и гимна страны.

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Дети сожгли памятник

Власти Татарстана называли памятник воину-освободителю огнеупорным, однако дети его сожгли. После пожара от памятника, судя по фотографиям, остался только каркас, но к утру не осталось и его. Он стоил 2 миллиона рублей.

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