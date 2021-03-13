В России рассмотрят законопроект, который предусматривает, что доходы блогеров будут увеличивать госбюджет. В частности говорится, чтобы иностранные интернет-платформы принудительно платили налог за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе.

Чем запомнилась неделя в России – узнайте в программе "Вести Кремля. Сливки".

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Продажа дома

В Британии продают дом разведчика Сергея Скрипача. В этом доме в городе Солсбери его с дочерью отравили химическим оружием "Новичок". Местные власти сообщили, что здание продезинфицировали, поэтому никакой угрозы для новых жителей не будет.

Диагноз Соловьева

Российский политолог и оппозиционер Илья Яшин исследовал поведение Владимира Соловьева. По его мнению, он имеет определенные психические нарушения. Так Яшин объяснил агрессивное поведение журналиста.

Слишком много денег

Глава Национального антикоррупционного комитета России Кирилл Кабанов объяснил высокий уровень коррупции в Москве большим количеством бюджетных средств. Поэтому Минюст предложил прощать чиновникам коррупцию вследствие "обстоятельств непреодолимой силы".

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Евровидение без Лукашенко

Организаторы музыкального конкурса Евровидение не допустили белорусскую группу к участию в соревнованиях. Группа "Галасы ЗМеста" поддерживает самопровозглашённого президента Александра Лукашенко, а также в их песне "Я научу тебя" комитет конкурса заметил "политический подтекст".

Как работать на митингах

Росгвардия планирует провести для студентов факультета журналистики Московского университета специальные тренинги. Их будут учить, как работать на митингах. Организаторы заверили, что если такой опыт будет успешным – его будут использовать и на других кафедрах.

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Россия против ЛГБТ

В российской версии фильма о ЛГБТ "Сверхновая" вырезали несколько минут со сценой с постели. Это уже не первый случай похожей цензуры. Таким образом власти России запрещает однополые отношения.

Коммунизм и ислам

Депутатка из коммунистической партии России Юлии Романчевич заявила, что она приняла ислам. По ее словам, она планирует соблюдать законы этой религии. Теперь коммунистка организовала распродажу, на котором продает свой дорогой гардероб мировых брендов.

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Полный выпуск "Вести Кремля" за 13 марта смотрите видео: