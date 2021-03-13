У російській версії фільму про ЛГБТ "Супернова" вирізали декілька хвили зі сценою з ліжка. Це вже не вперше влада Росії у такий спосіб забороняє одностатеві стосунки.

Що ще курйозного трапилось в Росії за останній тиждень – у програмі.

У попередньому випуску Вєсті Кремля. Слівки: Путін забрав звання гумориста країни у Гордона

Євробачення без Лукашенка

Організатори музичного конкурсу Євробачення не допустили білоруський гурт до участі в змаганнях. Група "Галасы ЗМеста" підтримують самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, а також у їх пісні "Я навчу тебе" комітет конкурсу зауважив "політичний підтекст".

Блогери і податки

У Росії розглянуть законопроєкт, який передбачає, що доходи блогерів збільшуватимуть держбюджет. Зокрема мовиться, щоб іноземні інтернет-платформи примусово сплачували податок на доходи фізичних осіб за російських блогерів, які заробляють на рекламі.

Палац Лукашенка

Журналісти опублікували фільм про багатство самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з назвою "Золоте дно". Також у стрічці розповіли про бізнес-схеми диктатора.

Twitter у Росії

Twitter не виконав вимоги російського законодавства і не видалив заборонений контент. У результаті з 10 березня у Росії сповільнять швидкість роботи соцмережі. Платформу назвали небезпечною, бо на ній закликають до азартних ігор, наркотиків та суїциду.

До теми Путін "прикривається" дитячим порно, щоб закрити Twitter у Росії

Іслам комуністки

Депутатка з комуністичної партії Росії Юлії Романчевич заявила, що вона прийняла іслам. За її словами, вона планує дотримуватись законів цієї релігії. Тепер комуністка організувала розпродаж, на якому продає свій дорогий гардероб світових брендів.

Продаж будинку

У Британії продають будинок розвідника Сергія Скрипаля. У цьому будинку в місті Солсбері його з дочкою отруїли хімічною зброєю "Новачок". Місцева влада повідомила, що будівлю продезінфікували, тому ніякої загрози для нових мешканців не буде.

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Повний випуск "Вєсті Кремля. Слівки": дивіться відео