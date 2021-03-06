Головний стендапер Росії Володимир Путін під час акції "Ми разом" у прямому ефірі пожартував про свій палац. Тож, щоб Гордон не вкрав усі серця публіки, дід розійшовся не на жарт.

Що ще курйозного трапилось в Росії за останній тиждень – у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: "Роскосмос" запустили не ракету, а телеканал

Кнайсль влаштовують в "Роснефть"

Російський уряд пропонує влаштувати ексочільницю австрійського МЗС Карін Кнайсль незалежним директором у раді директорів компанії "Роснефть". До речі, на своєму весіллі вона танцювала з президентом РФ Володимиром Путіним.

Ходорковський про Крим

У одній з кімнат Clubhouse російський бізнесмен Михайло Ходорковський заявив, що Путін не віддасть Крим. І додав: "Жоден парламент та жодна російська демократична влада, що прийде на зміну режиму Путіна цього не зробить".

Новий телеканал у РФ

У Росії появився "Перший космічний" телеканал. Його створив та запустив у ефір "Роскосмос". Попри те, що на каналі обіцяли показувати тематичні наукові програми та фільми, там транслюють лише промо-ролики.

3D Путін

Чиновники Ярославської області включили до кошторису будівництва школи "тактильні 3D-портрети" Володимира Путіна, Дональда Трампа, Володимира Леніна та Йосипа Сталіна як "обладнання для сліпих і слабозорих учнів". Все це, кажуть тамтешні чиновники, для того, аби незрячі могли відчути, хто в них президент.

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Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" на 24 каналі: