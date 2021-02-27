Следственный комитет России опубликовал на своем сайте поздравление с днем рождения для тех, кому исполняется 14 лет. В нем напомнили, что теперь подростков ждет уголовная ответственность за различные виды преступлений.

Источник: "Вести Кремля" на 24 канале

Чем запомнилась неделя в России – узнайте в программе "Вести Кремля. Сливки".

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Симоньян назвала Навального злодеем

Симоньян в своем твиттере опубликовала высказывание с религиозной книги, где отметила, что "Навал –злодей", намекая на Алексея Навального. "Особое" отношение пропагандистки к оппозиционеру началось еще после выхода фильма-расследования ФБК о ней и ее муже.

Рогозин на Марсе

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин хвастался перед Владимиром Путиным "достижениями" России в космической отрасли. Он забыл рассказать о своих шутках в твиттере после американской миссии на Марс, которые впоследствии убрал.

Навальному нельзя целоваться

В Краснодаре на главу штаба Алексея Навального составили протокол относительно ЛГБТ-пропаганды. Обусловлено это фотографией с поцелуями в Инстаграме. Однако целоваться решили "запретить" лишь сторонникам оппозиционера.

Жириновский против веса

Владимир Жириновский предложил ограничить вес россиян. За его словами, люди с лишним весом – это слишком большие деньги для государства. Интересно, что будет делать сам политик, так как стройным его назвать нельзя. В то же время неизвестно, не предложит ли он впоследствии ограничить еще что-то.

Российские дипломаты на тележке

Российские дипломаты покинули Северную Корею на самодельной дрезине. Диппредставители России в Пхеньяне вынуждены были таким способом возвращаться домой, ведь в результате пандемии КНДР приостановила транспортное сообщение.

"Спутник" в Сирии

Израильский политик Беньямин Нетаньяху согласился поставить в Сирию российскую вакцину в обмен на освобождение израильтянки. В начале февраля 2021 года она пешком пересекла границу с Сирией в гористой местности.

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Полный выпуск "Вести Кремля" за 27 февраля смотрите видео: