Роскосмос поздравил россиян с 23 февраля. К сообщению в твиттере еще и открытку прикрепили – отредактированный вариант советского плаката. В России, как всегда, решили не выдумывать новое.

Источник: "Вести Кремля" на 24 канале

Чем запомнилась неделя в России – узнайте в программе "Вести Кремля. Сливки".

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Путин и Лукашенко на лыжах

Президент России Владимир Путин вместе с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко катались в Сочи на лыжах. Там они провели политические переговорили.

Эстафета рукопожатий

Полковник Андрей Кривоносов является военным комиссаром Гомельской области. Для того, чтобы поделиться "зарядом энергии и решимости" от президента Беларуси Александра Лукашенко, он организовал "эстафету рукопожатий" с военнослужащими своего гарнизона.

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Хоккесист Артемий Панарин

Власти России против хоккеиста Артемий Панарин из-за того, что его тренер рассказал историю о якобы избиении им девушки в 2011 году. Об инциденте молчали несколько лет, поэтому вероятно, разоблачение имеет политический подтекст.

Неработоспособность "Искандеров"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неработоспособности российских ракет "Искандеров". Во время конфликта в Нагорном Карабахе армяне попытались запустить их по территории противника, однако ракета промахнулась.

Искусственный интеллект в танке

Российский танк "Армата" получил искусственный интеллект. Теперь он самостоятельно должен определять цели, распознавать их и уничтожать на поле боя. Экипажу не нужно будет прицеливаться, а лишь указать правильное направление.

Интересно Вести Кремля: Конкуренты Навального пытаются что-то на него "раскопать" Республика на Урале

Экс-министр юстиции России предложил создать российскую республику со столицей в Екатеринбурге, что на Урале. Александр Колесников заявил, что у русского народа нет своей республики и национальной автономии. Он предложил объединить 46 областей, 3 города и Еврейскую республику.

Новая регилия

Владимир Познер посетил программу "Церковь.Критика", где заявил, что православие – худшая форма христианства. Российский депутат сказал, что "пескотряс – это творение Господа". Он вроде бы видел, что жители молились машине для очистки снега с дорог.

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Полный выпуск "Вести Кремля" за 27 февраля смотрите видео: