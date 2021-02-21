Президент России Владимир Путин встретился с главой компании "Роснефть" Игорем Сечиным. Во время встречи глава Кремля периодически гладил подставку для карандашей.

Источник: "Вести Кремля" на 24 канал

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Алексея Навального хотят оштрафовать на 950 тысяч рублей по делу о якобы клевете на ветерана Второй мировой. В ответ оппозиционер попросил у судьи рецепт засолки огурцов. Однако соль пришлось ждать очень долго.

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Работать без ограничений по возрасту

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Русские против COVID-19

В России очень быстро изобрели российский препарат – "Спутник Light". Это второе поколение "Спутника V". Если первую российскую вакцину необходимо вводить дважды, то эту всего 1 раз.

Родственники Путина

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Полный выпуск "Вести Кремля" за 21 февраля: смотрите видео