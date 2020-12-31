Вести Кремля. Сливки: Как живет теща Путина. Шапки от Лаврова и Захаровой
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В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 26 декабря – Владимир Путин очень любит свою тещу и купил ей квартиру за 600 миллионов рублей. Сергей Лавров и его снегурочка Маша Захарова решили подарить к Новому году шапки для защиты от инфодемии.
Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
Оливер Стоун попробовал российскую вакцину против COVID-19.
Трамп хочет Алёнку.
Отдельная планета для власти.
Путин "спасает" Аргентину.
Яхты для ФСБшников.
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