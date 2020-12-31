В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 26 декабря – Владимир Путин очень любит свою тещу и купил ей квартиру за 600 миллионов рублей. Сергей Лавров и его снегурочка Маша Захарова решили подарить к Новому году шапки для защиты от инфодемии.

Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале: Оливер Стоун попробовал российскую вакцину против COVID-19. Трамп хочет Алёнку. Отдельная планета для власти. Путин "спасает" Аргентину. Яхты для ФСБшников.