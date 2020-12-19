Вести Кремля. Сливки: Казахи под прицелом России. Киселеву нашли преемницу
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В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 19 декабря – депутаты Госдумы озвучили территориальные претензии к Казахстану. И причина этому – одна единственная. Для российской пропаганды нужна новая кровь. Поэтому в Кремле решили заменить Дмитрия Киселева на Алевтину Киселеву.
Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
Путин извинился за пост Захаровой.
Золотые маски для Газпрома.
Виктория Боня "раскусила" Билла Гейтса.
Почему в России не любят людей в погонах.
Челябинск обратился к Байдену.
Как может выглядеть "разнотык".
Космическая туалетная бумага.
Госдума предлагает лечить алкоголизм.
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