В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 19 декабря – депутаты Госдумы озвучили территориальные претензии к Казахстану. И причина этому – одна единственная. Для российской пропаганды нужна новая кровь. Поэтому в Кремле решили заменить Дмитрия Киселева на Алевтину Киселеву.

Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале: Путин извинился за пост Захаровой. Золотые маски для Газпрома. Виктория Боня "раскусила" Билла Гейтса. Почему в России не любят людей в погонах. Челябинск обратился к Байдену. Как может выглядеть "разнотык". Космическая туалетная бумага. Госдума предлагает лечить алкоголизм.