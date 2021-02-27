Вєсті Кремля. Слівки: Ізраїльтанку в Сирії обміняють на вакцину Sputnik V
Ізраїльський політик Беньямін Нетаньяху погодився поставити в Сирію російську вакцину в обмін на звільнення ізраїльтянки. Вона на початку лютого 2021 роки пішки перетнула кордон з Сирією в гористій місцевості.
Джерело: "Вєсті Кремля" на 24 каналі
Що ще курйозного трапилось в Росії за останній тиждень – у програмі.
У попередньому випуску Вєсті Кремля: Кадиров подякував Путіну за порятунок світу
Лукашенко і Путін на лижах
Президент Росії Володимир Путін разом з самопроголошеним очільником Білорусі Олександром Лукашенком каталися в Сочі на лижах. Там вони провели політичні переговорили.
Естафета рукостискань
Полковник Андрій Кривоносов є військовим комісаром Гомельської області. Для того, щоб поділитися "зарядом енергії і рішучості" від президента Білорусі Олександра Лукашенка, він організував "естафету рукостискань" з військовослужбовцями свого гарнізону.
Детективи Соловйов і Сосновський
Пропагандисти Володимир Соловйов та Дмитро Сосновський провели своє розслідування про Олексія Навального в інстаграмі. Вони виявили, що опозиціонер відпочивав на Канарах. До слова, розслідування Навального переглянули 113 мільйонів людей.
Російські дипломати на дрезині
Диппредставники Росії візком виїхали з Північної Кореї на саморобному візку – дрезині. Вони повертались додому з Пхеньяну. Однак через пандемію COVID-19 влада КНДР призупинила роботу всього транспортного сполучення.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
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