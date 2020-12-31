В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 31 декабря – в соцсетях появилось фото скульптуры Пожарского. На нем обнаружили фотошоп, однако и без – скульптура как после ботокса. Роскомнадзор требует удалить статью о депутате Думы Хинштейне в белье. Речь идет о событиях 2006 года.

Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале: Pfizer и Moderna в Сколково. Российские силовики VS монах в женском монастыре. История о гульфике Навального. 13 лет тюрьмы за фото со свадьбы. "Левые свечи" на России. Сигналы Набиулиной.