Вести Кремля. Сливки: Ботокс скульптуры Пожарского. Дума России против белья
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 31 декабря – в соцсетях появилось фото скульптуры Пожарского. На нем обнаружили фотошоп, однако и без – скульптура как после ботокса. Роскомнадзор требует удалить статью о депутате Думы Хинштейне в белье. Речь идет о событиях 2006 года.
Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
Pfizer и Moderna в Сколково.
Российские силовики VS монах в женском монастыре.
История о гульфике Навального.
13 лет тюрьмы за фото со свадьбы.
"Левые свечи" на России.
Сигналы Набиулиной.
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