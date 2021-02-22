Симоньян в своем твиттере опубликовала высказывание с религиозной книги, где отметила, что "Навал –злодей", намекая на Алексея Навального. "Особое" отношение пропагандистки к оппозиционеру началось еще после выхода фильма-расследования ФБК о ней и ее муже.

Источник: "Вести Кремля" на 24 канале

Какие еще события неоднозначные произошли по состоянию на 22 февраля – узнайте далее.

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Рогозин "атаковал" Марс

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Жириновский хочет ограничить вес

Владимир Жириновский предложил ограничить вес россиян, сказал, что люди с лишним весом – это слишком большие деньги для государства. Однако вопрос в том, что будет делать сам политик, если его инициативу поддержат, так как стройным его назвать нельзя. В то же время неизвестно, не предложит ли он впоследствии ограничить еще что-то.

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