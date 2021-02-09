В выпуске программы "Вести Кремля" за 9 февраля – штаб российского оппозиционера Алексея Навального предложил для россиян новый формат протеста. В День влюбленных они должны выйти вечером в свой двор и включить фонарики.

Источник: "Вести Кремля" на 24 канале

В прошлом выпуске Вести Кремля: Расследование об элитном "отдыхе" Навального в Германии

НТВ показали удостоверение Путина

В фильме-расследовании "Дворец Путина" российского оппозиционера Алексея Навального есть кадры из здания бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене. Там оппозиционер обсуждает материалы из папки, которую он представляет как "личное дело Путина". Однако подобным в 2019 году занимались и журналисты НТВ, которые в эфире показали удостоверение на имя майора КГБ Владимира Путина.

Интересно Youtube блокировал видеоразговор Навального с его отравителем

У МИД России теперь есть тикток

У МИД России появился свой аккаунт в тиктоке. Там уже появились видео, оппозиционер Алексей Навальный высказывается о российской вакцине против коронавируса "Спутник V".

Нобелевская премия для "Спутника V"

Российский политик Владимир Жириновский предложил выдвинуть создателей вакцины против коронавируса "Спутник V" на Нобелевскую премию. По его словам, создание вакцины – это эпохальное событие.

Болеьше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.