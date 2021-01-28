В России заявили, что храм на территории вероятной резиденции Владимира Путина в Геленджике не относится к Новороссийской епархии РПЦ. В честь кого был освящен храм и можно ли в нем проводить службы – также не известно. Поэтому или здание только выглядит как храм, или Путин решил сменить религию и представил себя кем-то из богов.

Источник: 24 канал

Еще курьезные события произошли в России – узнайте в программе "Вести Кремля".

К теме Шел выгонять Путина: Якутского шамана принудительно отправили в психбольницу

Повторение 1937 года в России

Журналисты нашли авторов, которые предвидели как Трампа, так и движение Black Lives Matter и уверяли в том, что события повторяются раз в несколько лет. Календарь 2021 года абсолютно совпадает с календарем 1937 года. Именно тогда начался Большой террор – массовые убийство неугодных Сталину на территории СССР. В России в конце января 2021 года события словно повторяются.

Роскошь для империи

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что якобы "простой" способ жизни чиновников может привести к бедности в стране. Тогда, вероятно, президент России мечтает ездить на троллейбусе или жить в "квартире-хрущевке", но вынужден постоянно находиться в роскоши для государства.

Путин на рублях

В Госдуме России предложили разместить портрет Путина на банкноте в 5 тысяч рублей. Однако, принимая во внимание нестабильность российского рубля и фигуры Путина – переделывать банкноту нет смысла. Лучше выпустить купюру сразу в 5 миллионов рублей.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" – смотрите по ссылке.