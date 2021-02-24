Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неработоспособности российских ракет "Искандеров". Во время конфликта в Нагорном Карабахе армяне попытались запустить их по территории противника, однако ракета промахнулась.

Источник: "Вести Кремля" на 24 канале

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Роскосмос создал старые открытки

Роскосмос присоединился к поздравлениям с 23 февраля, к сообщению в твиттере еще и открытку прикрепили – отредактированный вариант советского плаката. В России, как всегда, решили не выдумывать новое.

Власти России против хоккеиста

В центре внимания россиян оказался хоккеист Артемий Панарин – его тренер рассказал историю о якобы избиении им девушки в 2011 году. Об инциденте молчали несколько лет, поэтому вероятно, разоблачение имеет политический подтекст.

Сторонников Навального будут наказывать за поцелуи

На главу штаба Алексея Навального в Краснодаре составили протокол относительно ЛГБТ-пропаганды за фото с поцелуями в Инстаграме. Однако целоваться решили "запретить" лишь сторонникам оппозиционера.

Золотов попутал дать

Глава Росгвардии Виктор Золотов планирует учредить памятную медаль "210 лет войска Национальной гвардии России". Однако есть нюанс, соответствующая структура создана в 2016 году, а отсчет за ее создание Золотов ведет с 2011 года.

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