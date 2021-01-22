Оказывается, российская вакцина может буквально за неделю изменить свой химический состав самостоятельно, точнее – с помощью указов. Ранее говорили, что "Спутник V" должен все время находиться при температуре минус 18 и ниже. Но российский Минздрав разрешил и при температуре плюс 2.

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Киркоров против Навального

Филипп Киркоров в своем инстаграме призвал сплотиться вокруг "лидера" перед акцией протеста в поддержку Навального. Также он попросил "не расшатывать лодку", что бы это ни значило. Еще он предложил всем "обнулиться".

Американские плагиаторы

В России уверяют, якобы американская певица Леди Гага на инаугурации Джо Байдена была одета точно так же, как российская певица Алла Пугачева в 2019 году на концерте в Кремле. Это заметил личный стилист россиянки.

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