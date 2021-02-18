В России наделали значительное количество доз вакцины против коронавируса, которое с радостью отправляли другим странам. Как оказалось, уже начались международные испытания нового российского препарата – "Спутник Light". Однако так называемую вакцину создали слишком быстро.

Источник: "Вести Кремля" на 24 канале

Какие еще неоднозначные события состоялись в четверг 18 февраля – узнайте далее.

К теме Вести Кремля: Среди экспонатов Фаберже могут быть подделки

Племянник Путина отличился абсурдным заявлением

Племянник Владимира Путина, защищая родственника, сравнил расследование о его дворце с работой немецких шпионов. Он обратил внимание на скрепки в документах и ​​ссылался на абсурдные разговоры. С таким талантом подбора слов Роман Путин мог бы стать рэпером.

Михалков стал физиономистом

Никита Михалков взял на себя миссию главного физиономиста России. В последнем выпуске он долго анализировал распад СССР и фигуру Бориса Ельцина. В то же время он обратил внимание на сходство улыбок Навального и Ельцина, а фигуры обоих политиков назвал символом распада.

Со школьниками сыграли в ОМОНовцев

В Нижневартовске полиция сыграла со школьниками в протестующих и ОМОН. Как и силовики они использовали щиты, а дети бросали в них мячами.

Больше выпусков программы "Вести Кремля" можно посмотреть по ссылке.

Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 18 февраля: