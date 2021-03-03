Российские туристы часто отмечались своими действиями на курортах Турции и Египта. Сейчас Ростуризм хочет разработать для страны собственные стандарты отдыха "все включено". Однако, принимая во внимание предпочтения некоторых россиян – нововведения могут удивить.

Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на среду, 3 марта – читайте дальше.

К теме Вести Кремля: У патриарха Кирилла – нескромный дворец

"Отряды Путина" против новой соцсети

Недавно Илон Маск пригласил Владимира Путина на разговор в новую социальную сеть Clubhouse. Однако пенсионеры из "Отрядов Путина" заявили, что соцсеть нужно закрыть, ведь президент, якобы, может попасть в ловушку и неизвестно, что на самом деле нужно Маску.

Ходорковский отличился словам о Крыме

Журналист Евгений Назаренко сообщил, что в соцсети компании Clubhouse наткнулся на вопрос к Михаилу Ходорковскому о Крыме. Он сказал, мол, "открытые границы" смогут решить проблему относительно полуострова – однако соответствующие слова, вероятно, не понял никто.

В России создадут 3-D портреты Путина

Чиновники Ярославской области включили в смету строительства школы "тактильные 3-D портреты Владимира Путина, Владимира Ленина и Иосифа Сталина как оборудование для учеников с нарушениями зрения". Однако неизвестно, ограничатся ли они только лицами, и не начнут ли устанавливать статуи.

РПЦ высказались против боев без правил

Русская православная церковь уже отмечалась призывами о запрете русской нецензурной лексики и карикатур, связанных с христианством. Сейчас РПЦ даже назвала бои без правил нехристианским спортом.

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