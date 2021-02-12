Вести Кремля: Россия отправит в космос 300 граммов угля
"Роскосмос" планирует запустить в космос спутник с кузбасским углем. Таким образом Россия хочет мониторить ситуацию с возникновением лесных пожаров.
Источник: "Вести Кремля" на 24 канале
Что еще интересного случилось в России 12 февраля – читайте далее.
В предыдущей программе Вести Кремля: Революция "фонариков" Навального отменяется
Кремль похвалил Украину за создание антироссийской группы в ПАСЕ
Официальная представительница МИД России Мария Захарова похвалила главу украинской делегации в ПАСЕ Елизавету Ясько за создание группы "Балтик-плюс". Речь идет о неформальном объединении стран, целью которого является противодействие России.
Россия возобновляет производство советских биноклей
В России решили возродить производство театральных биноклей, которые использовались еще во времена Советского Союза. Устройство работает по схеме всемирно известного ученого Галилео Галилея. Сейчас выпустили уже 50 единиц таких биноклей.
В России хотят популяризировать плавучие дома
В российском правительстве задумались над развитием необычных жилищ – плавучих домов. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что такие хаусботы можно использовать на различных водных объектах.
Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" на 24 канале:
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