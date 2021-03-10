Вести Кремля: Россия отправит на Евровидение "русскую женщину"
Россию на Евровидении представит исполнительница Манижа с композицией "Русская женщина". Гражданам певица оказалась "недостаточно русской". Может, не зря Навального закрыли – готовят к следующему конкурсу.
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
О самых курьезных событиях в России, по состоянию на среду, 10 марта – в программе.
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Блокировка Twitter
В России с 10 марта замедлили скорость работы Twitter. Такое решение связано с тем, что компания не выполнила требования российского законодательства и не удалила запрещенный контент.
Налог на блогеров
Новый законопроект в России предлагает, чтобы иностранные интернет-платформы принудительно оплачивали в бюджет налог на доходы физических лиц за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе в них. Благодаря закону, доходы бюджета от деятельности блогеров должны вырасти.
Причина коррупции в России
Глава Национального антикоррупционного комитета России Кирилл Кабанов объяснил высокий уровень коррупции в Москве большим количеством бюджетных средств. Поэтому Минюст предложил прощать чиновникам коррупцию вследствие "обстоятельств непреодолимой силы".
Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 10 марта:
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