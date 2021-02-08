На канале "Россия-1" показали сюжет о вилле Алексея Навального, в которой он проживал в Германии. Прокремлевские медиа показали двухэтажный дом, площадью более 300 квадратных метров.

Источник: "Вести Кремля" на 24 канале

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Юлии Навальной планируют запретить участвовать в выборах

Ассоциация бизнес-патриотов предложила не допускать к выборам Юлию Навальную, чтобы она не повторила "белорусский сценарий". То есть, чтобы жена оппозиционера не стала российской Светланой Тихановской.

Симоньян осудила россиян, жалующихся на маленькие пенсии

Главный редактор пропагандистского канала Russia Today раскритиковала россиян, которые жалуются, потому что якобы получают маленькие пенсии. По ее словам, пенсионерам сейчас платят в разы больше, чем было в 90-х.

В России на аукционе продали фото омоновца с портретом Путина

Российский фотограф Дмитрий Марков продал за 2 миллиона рублей на аукционе снимок с ОВД, который уже назвали символом протестов в поддержку Алексея Навального. На фото-силовик в маске, который сидит на фоне портрета Путина.

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