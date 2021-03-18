В России могут построить новый музей в виде "голубой звезды". Туда планируют перенести Центральный музей Вооруженных сил, который существует в Москве. В сети распространяют слухи, будто бы на самом деле построят не музей, а так называемый "Диснейленд".

Подробнее о том, какие еще курьезные события произошли в России за четверг, 18 марта – в программе.

Интересно Вести Кремля: Охота на ведьм в Чечне

Подарок Никарагуа от России

Россия в 2021 году безвозмездно передаст Никарагуа 250 автобусов. На эти цели, включая доставку и гарантийное обслуживание, Минпромторга РФ выделят до 1,3 млрд рублей. Об этом сказано в распоряжении правительства РФ, опубликованном на портале правовой информации.

Расследование в Чечне

Издание "Новая газета" в марте опубликовала новое расследование о массовых внесудебных расправах в Чечне. Эксклюзивные подробности рассказал бывший сотрудник полка имени Ахмата Кадырова. В материале говорится о том, что в Чечне были массовые внесудебные казни, а также люди подвергались жестоким пыткам – от них требовали признаться в том, чего на самом деле могло и не быть.

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