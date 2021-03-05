В России появился "Первый космический" телеканал. Его создал и запустил в эфир "Роскосмос". Несмотря на то, что на канале обещали показывать тематические научные программы и фильмы, там транслируют только промо-ролики.

Что еще курьезного произошло в России 5 марта – читайте дальше.

В предыдущем выпуске Вести Кремля: Кнайсль и другие 11 апостолов Путина

Конкурент Путина

Президент России Владимир Путин имеет много общего с известным журналистом Дмитрием Гордоном. Они оба довольно неудачно, но уверенно поют и шутят, а также регулярно появляются в эфире на телевидении.

Мама Собчак против протестов

Сенатор Людмила Нарусова, которая является мамой Ксении Собчак, заявила, что ей неприятно, когда "маргинальные люди" стоят с "одиночными пикетами". Это вызвало волну возмущения в соцсетях. Зато сама Собчак сообщила, что взгляды мамы не разделяет.

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Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 5 марта: