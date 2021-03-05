Вести Кремля: "Роскосмос" запустили не ракету, а телеканал
В России появился "Первый космический" телеканал. Его создал и запустил в эфир "Роскосмос". Несмотря на то, что на канале обещали показывать тематические научные программы и фильмы, там транслируют только промо-ролики.
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
Что еще курьезного произошло в России 5 марта – читайте дальше.
В предыдущем выпуске Вести Кремля: Кнайсль и другие 11 апостолов Путина
Конкурент Путина
Президент России Владимир Путин имеет много общего с известным журналистом Дмитрием Гордоном. Они оба довольно неудачно, но уверенно поют и шутят, а также регулярно появляются в эфире на телевидении.
Мама Собчак против протестов
Сенатор Людмила Нарусова, которая является мамой Ксении Собчак, заявила, что ей неприятно, когда "маргинальные люди" стоят с "одиночными пикетами". Это вызвало волну возмущения в соцсетях. Зато сама Собчак сообщила, что взгляды мамы не разделяет.
Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 5 марта:
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