В мире были разные успешные и бескровные свержения режимов. Российским протестам последних дней можно дать название "революция хризантем", ведь скандальный омоновец, который ударил ногой в живот женщину – пришел к ней в больницу именно с этими цветами, а она "все поняла".

Источник: 24 канал

Какие еще курьезные события произошли в России – узнайте в программе "Вести Кремля".

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Путин в Геленджике

19 января Алексей Навальный опубликовал фильм о настоящем дворце Владимира Путина. Однако так оправдываться, как российский президент – не умеет никто. Поэтому он сказал, что ему и его близким не принадлежит имущество, о котором говорится в фильме.

"Нелегальные" сравнения

Владимир Путин попросил запретить сравнения СССР с Германией времен Адольфа Гитлера. В общем в российской Думе решили серьезно взяться за историю. Поэтому сравнивать теперь можно будет только "половцев с печенегами".

Хакеры и пресс-служба Лукашенко

Пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси таки стала очередной жертвой хакеров. В фейсбуке написали о смерти пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт.

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