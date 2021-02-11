Вести Кремля: Революция "фонариков" Навального отменяется
Во всем мире 14 февраля отмечают День влюбленных, но не в России. Там решили устроить оригинальную "фонариковую" акцию в поддержку Алексея Навального. Однако такая идея не понравилась Кремлю.
Источник: "Вести Кремля" на 24 канале
О самом интересном за 11 февраля – читайте в программе.
В прошлом выпуске Вести Кремля: Концерн "Калашников" пропагандирует smart-автомат для привлечения поколения Z
Замена российского гимна
На чемпионате мира по конькобежному спорту гимн России заменят музыкой Петра Чайковского. Все из-за санкций Всемирного антидопингового агентства, которые запретили на 2 года использовать гимн России на олимпиадах и чемпионатах мира.
Самый бедный регион – Тува
Республика Тува названа регионом с самым высоким уровнем бедности в Российской Федерации. Глава Туві Шолбан Кара-оол решил решить эту проблему и поручил ученым выяснить причины бедности населения.
Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" на 24 канале:
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