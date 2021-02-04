В России наступила проблема с питанием. Даже элита элит – российские космонавты – вынуждены голодать. Чтобы решить эту проблему Россия пошла на решительный шаг – поддержала создание продуктовых сертификатов. Власть запустит бешеный принтер, и вся российская семья будет накормлена.

Источник: "Вести Кремля" на 24 канале

Что еще интересного произошло в четверг, 4 февраля – узнайте далее.

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Танки снега не боятся

Российский танк "Армата" привезут в Антарктиду. Особенность танка в электрохимической пушке. Эта машина снега точно не боится. Более того, может даже поднять уровень Мирового океана. Такие катаклизмы просто необходимы Владимиру Путину. Все для того, чтобы он мог комфортно выходить в большое плавание прямо с "аквадискотеки".

Митинг Зюганова

Все думали, что российский политик Геннадий Зюганов уже давно забальзамирован с Лениным, но нет, оказывается, что жив. Он принимает от Путина подарки и ходит на рыбалку с кремлевскими коллегами. Зюганов 23 февраля хочет выйти на улицы России с подарками: одеколоном и носками – такой будет революция.

Водкоборец

У российских пожарных есть "алкаш-руководитель" Евгений Тетеркин. Он приказывает наливать ему водку, варить уху и использует спасителей как таксистов. Пожарную бригаду ночью поднимают по тревоге не гасить пожар, а буйного от водки руководителя. После этой истории есть странное ощущение, что похожее уже было. Похоже, "алкаш-руководитель" – это маленькая версия Путина.

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