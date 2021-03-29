Вести Кремля: Путин может стать настоящим влогером
Президенту России Владимиру Путину предложили стать влогером. Журналист на одной из конференций сказал, что президенту это бы точно удалось. Тот пообещал обязательно подумать над предложением.
Источник:"Вести Кремля" на 24 канале
О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на понедельник, 29 марта – в программе.
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Замглавы Минобороны России Александр Фомин обменялся подарками с лидером военной хунты Мьянмы. Более того, Фомин посетил парад, который проигнорировали западные страны.
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