Президенту России Владимиру Путину предложили стать влогером. Журналист на одной из конференций сказал, что президенту это бы точно удалось. Тот пообещал обязательно подумать над предложением.

О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на понедельник, 29 марта – в программе.

К теме Вести Кремля: Моргенштерну запретили петь песню о Путине

Россия и Мьянма обменялись подарками

Замглавы Минобороны России Александр Фомин обменялся подарками с лидером военной хунты Мьянмы. Более того, Фомин посетил парад, который проигнорировали западные страны.

"Руки Вверх" в Минске

В Минске состоялось массовое мероприятие – на главной арене выступила российская группа "Руки Вверх". Местные СМИ сообщали, что на концерт пришли сотни людей. Отмечали, что даже мужчины плакали под "Солнышко" и "Алешку".

Наказание за унижение Путина

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в России необходимо ужесточить наказание за оскорбление президента. Дело в том, что там все были в шоке от заявления Джо Байдена – он сказал, что Путин – убийца. Комментируя эту ситуацию, депутат предложил такое решение.

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Смотрите "Вести Кремля" за 29 марта 2021: видео