Президент России Владимир Путин вместе с главой Беларуси Александром Лукашенко катались в Сочи на лыжах. Там у них происходили переговоры.

Источник: "Вести Кремля" на 24 канале

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К теме Лукашенко удерживается у власти только благодаря России, – Губаревич

Российская вакцина в Сирии

Израильский политик Беньямин Нетаньяху согласился поставить в Сирию российскую вакцину в обмен на освобождение израильтянки. Речь идет о жительнице поселения на Западном берегу реки Иордан, которая в начале февраля 2021 года пешком пересекла границу с Сирией в гористой местности.

Любовь Кривоноса к Лукашенко

Военный комиссар Гомельской области полковник Андрей Кривоносов организовал "эстафету рукопожатий" с военнослужащими своего гарнизона. Он сделал это для того, чтобы поделиться "зарядом энергии и решимости" от президента Беларуси Александра Лукашенко.

Приветствие Следственного комитета

Следственный комитет опубликовал на своем сайте поздравление с днем рождения для тех, кому исполняется 14 лет. В нем напомнили, что теперь подростков ждет уголовная ответственность за различные виды преступлений.

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