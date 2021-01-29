Картину Сандро Боттичелли продали за 92 миллиона долларов. Сумма не только фантастическая, но и рекордная. Известно, что покупатель – российский коллекционер, пожелавший остаться анонимным. Эти русские – известные анонимные ценители искусства, а главный из них – Владимир Путин.

Источник: 24 канал

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Боброеды на Донбассе

Симоньян приехала в Донецк, чтобы якобы "спасти" его, но и просит Россию "забрать регион домой". Похоже, виной всему бобры. Симоньян ехала на Донбасс за деликатесами, однако легкой добычей для нее они точно не будут.

"Новый" Геленджик

В отделении полиции, где судили оппозиционера Алексея Навального, на стене висел портрет главы НКВД Генриха Ягоды, который руководил массовыми репрессиями. Однако там склоняться над красным террором – норма. Добавили, что не собираются снимать портрет. Там к портретам тиранов относятся, как к иконе.