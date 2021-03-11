Владимир Соловьев стал объектом исследования российского оппозиционера Ильи Яшина. Тот заявил, что у телеведущего может быть определенное расстройство. Он странно себя ведет, склонен к нецензурным высказываниям и якобы кричит о помощи.

О курьезных событиях в России, по состоянию на среду, 11 марта – в программе.

Обратите внимание Вести Кремля: Россия отправит на Евровидение "русскую женщину"

Тренинги для российских журналистов

Росгвардия планирует провести для студентов факультета журналистики Московского университета специальные тренинги. Их будут учить, как работать на митингах. Организаторы заверили, что если такой опыт будет успешным – его будут использовать и на других кафедрах.

Дом Скрипаля

Дом бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери выставят на продажу. Именно в этом здании его вместе с дочерью отравили "Новичком". Здание уже очистили.

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Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 11 марта: